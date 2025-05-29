نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 لاعبين جدد يقتحمون قائمة الهلال في كأس العالم للأندية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي رشّحت أربعة لاعبين من فئة الشباب للانضمام إلى قائمة الفريق الأول، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية"، فإن الأسماء المرشحة تضم كلًا من: المدافع صالح برناوي، ولاعب الوسط عبد العزيز الهدهود، والظهير الأيسر سعد المطيري، والمهاجم تركي الغميل. وسينضم هؤلاء لإكمال القائمة الرسمية التي تضم 35 لاعبًا سيمثلون الهلال في البطولة العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن القرار النهائي بشأن ضم هؤلاء اللاعبين سيُترك للمدرب الجديد، الذي لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، في ظل استمرار المفاوضات.

ويُعد الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني الحالي لنادي إنتر ميلان، المرشح الأوفر حظًا لتولي المهمة الفنية للهلال. ومن المتوقع أن يُحسم قراره بشأن مستقبله التدريبي بعد خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وكانت قرعة مونديال الأندية قد أوقعت الهلال في المجموعة الثامنة، إلى جانب ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورغ النمساوي.

وسيستهل الزعيم مشواره في البطولة بمواجهة مرتقبة أمام ريال مدريد في 18 يونيو المقبل، قبل أن يلتقي سالزبورغ في 23 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة باتشوكا يوم 27 يونيو.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال إلى الولايات المتحدة الأميركية في 13 يونيو، عبر طائرة خاصة، استعدادًا لخوض منافسات البطولة.