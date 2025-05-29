نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أول مران لـ الأهلي تحت قيادة خوسيه ريفيرو استعدادًا لكأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبحت الأمور شبه محسومة داخل جدران النادي الأهلي، حيث استقر الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني الجديد والمرشح الأول لتولي القيادة الفنية للفريق، على بدء مهمته بشكل رسمي يوم السبت المقبل، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستُقام خلال الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأميركية.

أول مران بقيادة ريفيرو

من المنتظر أن يُشرف ريفيرو على أول حصة تدريبية له مع المارد الأحمر بداية من السبت المقبل، وفقًا لما أكده مصدر مطلع من داخل النادي، وذلك ضمن خطة التحضير المكثفة لخوض المعترك العالمي الذي يجمع الأهلي بمجموعة قوية تضم:

إنتر ميامي الأميركي

بالميراس البرازيلي

بورتو البرتغالي

الجهاز المعاون لريفيرو.. أسماء أجنبية ومحمد شوقي في الصورة

وكشف المصدر ذاته أن المدرب الإسباني انتهى من تشكيل جهازه الفني بالكامل، والذي سيضم عددًا من المساعدين الأجانب الذين اختارهم بنفسه، ومن بينهم:

مدرب حراس مرمى أجنبي سيتم تقديمه رسميًا لاحقًا.

عدم الاستعانة بـ ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى الحالي، والذي من المرجح أن يعود للعمل في قطاع الناشئين داخل النادي.

كما قرر ريفيرو، وفقًا لرؤيته الفنية، ضم الكابتن محمد شوقي ليكون ضمن أفراد الجهاز المعاون، حيث سيشغل منصب المدرب المساعد، لما يمتلكه من خبرات سابقة وانسجامه مع أجواء الفريق.

الأهلي يحتفل باللقب رقم 45 في الدوري

يأتي هذا التحرك السريع من الإدارة عقب تتويج الأهلي رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد فوز كاسح على فريق فاركو بنتيجة 6-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي مساء الأربعاء.

ويُعد هذا التتويج هو اللقب رقم 45 في تاريخ الأهلي بالبطولة المحلية، ليواصل تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بالدوري.