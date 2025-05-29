نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات انتقال راشفورد إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن تحرك جديد من نادي برشلونة الإسباني لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك عبر اجتماع جرى بين المدير الرياضي للنادي ديكو، ووكيل أعمال النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن اللقاء عقد في مدينة برشلونة بهدف بحث إمكانية ضم راشفورد الذي كان هدفًا للبلوغرانا في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة تعثرت حينها بسبب قيود قانون اللعب المالي النظيف، ما حال دون إتمامها على سبيل الإعارة.

ورغم أن برشلونة كان يضع نجم ليفربول لويس دياز على رأس أولوياته للموسم المقبل، إلا أن المطالب المالية المرتفعة من جانب النادي الإنجليزي دفعت إدارة البارسا للبحث عن بدائل بتكلفة أقل، وهو ما جعل راشفورد خيارًا أكثر واقعية.

ووفقًا للتقرير، فإن راشفورد يحلم بارتداء قميص برشلونة، بينما ترى الإدارة الرياضية في النادي الكتالوني أن اللاعب الإنجليزي يتوافق مع أسلوب اللعب المعتمد في كامب نو، خاصة مع توفر إمكانية ضمه مقابل مبلغ غير كبير.

وفي المقابل، لا يمانع مانشستر يونايتد في بيع راشفورد الذي خرج من حسابات المدرب الجديد روبن أموريم، ويبدو منفتحًا على قبول عرض بقيمة تقارب 40 مليون يورو.

ويأمل برشلونة في استغلال وضع اللاعب داخل أولد ترافورد، إذ يدرك أن يونايتد قد يُجبر في النهاية على قبول العرض المطروح، في حال تمسك راشفورد برغبته في الانتقال إلى كتالونيا ورفضه لأي عروض أخرى.