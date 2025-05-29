نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. هل ينضم علي معلول لصفوف الزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن إمكانية انتقال التونسي علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى صفوف الزمالك بعد انتهاء عقده ورحيله بالأيام القادمة.

وقال جمال عبدالحميد نجم الزمالك في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي طبعا مرحب به في الزمالك ولاعيب كويس جدا جدا".

وأضاف: "ولكن الصفقة قد تكون صعبة من جانب مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب حيث يتواجد بمركز علي معلول كل من محمود بنتايج وأحمد فتوح".

واختتم حديثه: "مينفعش يجي بوجود بنتايج وفتوح ونرحب به طبعا لو اتباع أحمد فتوح لوجود أزمة بتجديد عقده الآن وأنا شخصيا قعدت سنة من غير كرة ورجعت أحسن من الأول وكرة القدم لا تنسى وحسام حسن كان بيجري أكتر من أي حد رغم كبر سنه وممكن يلعب قدامه زي ما حصل مع فتوح كان بيلعب قدام بنتايج وعبدالشافي وموافق لو اتعرض علينا".