نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد موعد تقديم صفقة زيزو إلى جماهير الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب موعد الإعلان عن تقديم صفقة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعد انتهاء عقده بشكل رسمي بيونيو.

وقال الناقد الرياضي محمود المخبزي في تصريحات لبرنامج اللعيب عبر قناة mbcmasr: "الأهلي يستهدف التعاقد مع محمد شكري وعمرو ومحمود الجزار ويوجد صفقة رابعة أيضا تقترب من الانضمام".

وأضاف: "قرر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك موعد تقديم صفقة أحمد سيد زيزو حيث أنه بعد انتهاء مشاركة الزمالك بكأس مصر".

واختتم حديثه: "عيدية مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لجماهيره هي صفقة أحمد سيد زيزو حيث سيكون الزمالك قد اختتم مبارياته لموسم 2024/2025 بقيادة أيمن الرمادي".