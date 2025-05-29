نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فؤاد: هناك تفاصيل لا يعرفها أحد.. وهذا موقفي من المشاركة في المباريات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف كريم فؤاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه.

وقال كريم فؤاد، في تصريحات له عبر قناة «رقم 10» على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي:" هناك تفاصيل في النادي الأهلي لا يعرفها الجميع، لكنها تصنع الفارق دائمًا. هناك تضحيات تُقدَّم داخل الفريق من أجل تحقيق الانتصارات."

وتابع: "مباراة صنداونز كانت صعبة للغاية، لأنها كانت بطولة مهمة، لكن الأهلي عاد إلى توازنه وتركيزه سريعًا، أغلقنا تلك الصفحة، وركزنا على الدوري ونجحنا في الفوز باللقب."

وعن موقفه من المشاركة في المباريات، أتم كريم فؤاد:" تعافيت من الإصابة وأنا جاهز للمشاركة مع النادي الأهلي منذ بداية فترة الإعداد، وإن شاء الله ربنا يكرمنا في التحضير لكأس العالم للأندية، ولدينا هدف واضح في هذه البطولة."