نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ من ريفيرو بشأن قائمة الأهلي لمونديال الأندية 2025.. صدمة لعدد من اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجّر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبيرة حول أولى قرارات المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، الإسباني خوسيه ريفيرو، وذلك قبل مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام في الولايات المتحدة خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ويُعد القرار بمثابة صدمة قوية لعدد من لاعبي الفريق، الذين كانوا يحلمون بالتواجد ضمن بعثة الأهلي المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير، وسط كبار أندية العالم.

ريفيرو يطلب تقليص قائمة الأهلي في كأس العالم إلى 26 لاعبًا فقط

وخلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، كشف شوبير أن المدير الفني الإسباني الجديد أبلغ إدارة النادي الأهلي برغبته في اصطحاب 26 لاعبًا فقط ضمن القائمة النهائية للفريق المتجهة إلى أمريكا للمشاركة في البطولة.

وقال شوبير: "حسب المعلومات اللي وصلتني، الكابتن خوسيه ريفيرو عاوز يكتفي بـ26 لاعب في القائمة اللي هتسافر للمشاركة في كأس العالم للأندية، وده عدد أقل بكتير من الحد المسموح بيه، اللي ممكن يوصل لـ35 لاعب أو أكتر".

وأكد شوبير أن ريفيرو يرغب من خلال هذا القرار في فرض حالة من الانضباط والتركيز الكامل داخل المعسكر، حيث يرى أن العدد الكبير من اللاعبين قد يُشتّت المجموعة أو يُضعف من الروح التنافسية الأساسية المطلوبة في مثل هذه البطولات الكبرى.

موقف إدارة الأهلي من قرار ريفيرو.. هل سيتم قبول الطلب؟

وتابع شوبير حديثه متسائلًا عن موقف إدارة النادي من هذا القرار غير المتوقع، حيث قال: "لحد الآن مش معروف رد فعل إدارة الأهلي، وهل هيوافقوا على طلب المدرب الجديد ولا لأ، لكن المعروف دايمًا إن طلبات المدير الفني، خاصة في بداية مشواره، بيتم الاستجابة ليها بنسبة كبيرة".

وأضاف: "لكن برضو إحنا بنتكلم عن بطولة عالمية ضخمة، بمشاركة أندية قوية من كل القارات، فالموضوع مش سهل، ومش أي لاعب يقدر يشارك، وبالتالي الاختيارات هتكون دقيقة جدًا".