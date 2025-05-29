نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يستعيد ثنائي الفريق المُعار ويُعزز صفوفه قبل كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن قرارات فنية مهمة اتخذها الجهاز الفني للنادي الأهلي، تتعلق بترتيبات الفريق الأول لكرة القدم قبيل مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو بمشاركة 32 ناديًا من بينهم بطل إفريقيا، النادي الأهلي.

عودة أحمد عابدين لدعم الخط الخلفي بعد رحيل رامي ربيعة

وأوضح شوبير، من خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" المُذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، أن إدارة الأهلي حسمت قرارها بعودة المدافع الشاب أحمد عابدين إلى صفوف الفريق الأول بعد انتهاء فترة إعارته مع نادي سيراميكا كليوباترا.

وأشار شوبير إلى أن عودة عابدين تأتي في ظل الحاجة لتدعيم مركز قلب الدفاع، خصوصًا بعد تأكد رحيل المدافع المخضرم رامي ربيعة، وهو ما جعل الجهاز الفني يبحث عن بدائل من داخل الفريق قادرة على ملء الفراغ الدفاعي.

عودة أحمد خالد «كباكا» لتعزيز وسط الملعب

كما كشف شوبير عن قرار جديد اتخذته إدارة الكرة في الأهلي، يقضي بعودة لاعب الوسط أحمد خالد "كباكا" إلى الفريق بعد نهاية إعارته إلى نادي مودرن سبورت.

وجاء هذا القرار في ظل المستوى الفني المرتفع الذي قدمه اللاعب مؤخرًا، خاصة خلال مشاركته مع منتخب مصر للشباب، ما جعله ضمن قائمة الأسماء التي سيعتمد عليها الفريق في المرحلة المقبلة.