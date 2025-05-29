نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفاضل بين 4 مدافعين لتعويض رامي ربيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفاضل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بين 4 مدافعين دفعة واحدة لتعويض رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم، الذي بات على أعتاب الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأوضح الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" هناك 4 مدافعين يفاضل النادي الأهلي بينهم، وقد يضم النادي 2 مدافعين وليس واحد فقط ".

وأضاف:" الاربع مدافعين هم عمرو الجزار ومحمود الجزار؛ وأحمد رمضان بيكهام، وياسين مرعي مدافع فريق فاركو، ومن المتوقع أن يتعاقد النادي الأهلي مع اثنين منهم، لتعويض رحيل رامي ربيعة وتدعيم خط الدفاع قبل كأس العالم للأندية".

وأتم كريم رمزي:" النادي الأهلي سيعلن عن صفقاته الجديدة، في هذه الأيام بعدما توج بشكل رسمي ببطولة الدوري المصري "