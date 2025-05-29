نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد تتويج الأهلي".. الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز من نهايته، ومع اقتراب إسدال الستار على منافساته، تحدد رسميًا هوية الأندية الأربعة التي ستمثل الكرة المصرية في البطولات القارية للموسم الجديد 2025-2026، وذلك بعد أن حسم النادي الأهلي لقب الدوري للمرة السادسة والستين في تاريخه.

الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

ضمن النادي الأهلي مشاركته في دوري أبطال إفريقيا بنسخته القادمة بصفته بطل الدوري المصري للموسم الجاري، بينما رافقه إلى البطولة القارية نادي بيراميدز، الذي أنهى مشواره في المسابقة المحلية محتلًا وصافة جدول الترتيب.

الزمالك والمصري إلى الكونفدرالية الإفريقية

أما في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فقد تأكدت مشاركة نادي الزمالك، الذي احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، إلى جانب نادي المصري البورسعيدي، الذي حجز المقعد الرابع بعد أداء قوي هذا الموسم.

ترتيب مجموعة تحديد بطل الدوري المصري

شهدت مجموعة تحديد بطل الدوري المصري منافسة قوية بين الأندية التسعة المتأهلة إليها، وجاء جدول الترتيب حتى الآن على النحو التالي:

الأهلي – 58 نقطة

بيراميدز – 56 نقطة

الزمالك – 44 نقطة

المصري – 42 نقطة

البنك الأهلي – 38 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 37 نقطة

فاركو – 32 نقطة

بتروجيت – 26 نقطة

حرس الحدود – 24 نقطة