نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهد لا تُنسى في طريق الأهلي نحو درع الدوري الـ45 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوّج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه بعد موسم مليء باللحظات المثيرة التي أبقت جماهيره على أعصابها حتى صافرة النهاية. من بين العديد من الأحداث، برزت أربع لحظات حاسمة كان لها تأثير كبير في مشوار التتويج.

في مواجهة بيراميدز التي كادت أن تُخسر، ظهر أحمد رضا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ليُسجل هدف التعادل ويُبقي على آمال الفريق في المنافسة على اللقب، رغم الأداء المتواضع الذي أظهره الفريق في تلك المباراة.

أما في اللقاء مع بتروجت، فقد حسم السلوفيني جراديشار الأمور عندما دخل كبديل وسجل هدف الفوز في الدقيقة 63، ليمنح الأهلي ثلاث نقاط غالية كان في أمسّ الحاجة إليها.

وفي مباراة سيراميكا كليوباترا، كانت اللحظات الأخيرة بمثابة اختبار حقيقي للأعصاب، حيث نجح المدافع ياسر إبراهيم في إنقاذ فريقه من هدف محقق، بعد أن أبعد الكرة من على خط المرمى قبل أن تتخطى الحارس محمد الشناوي، وهو تصرف بطولي حسم نتيجة اللقاء لصالح الأهلي.

وفي مواجهة البنك الأهلي، وفي الوقت الذي كان التعادل سيد الموقف، تمكن وسام أبو علي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليؤكد أن الأهلي لا يستسلم أبدًا وأن النصر قد يأتي في اللحظة الأخيرة.

بهذه اللحظات التي حُسمت بالتفاصيل الدقيقة، والروح القتالية العالية، استطاع الأهلي أن يتوج بطلًا للدوري للمرة الـ45، بعد موسم حافل بالإثارة والتحديات.