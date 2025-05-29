نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يقترب من ضم بديل كروس في الطريق إلى البرنابيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي ريال مدريد من إبرام صفقة جديدة لتعزيز خط وسطه، وذلك بعد توصله إلى اتفاق مبدئي مع أنجيلو ستيلر، لاعب وسط نادي شتوتجارت الألماني، تمهيدًا لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما أعلنه الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فقد تم الاتفاق بين إدارة النادي الملكي واللاعب على التوقيع على عقد يمتد لخمسة مواسم، ليبقى في صفوف الميرينجي حتى يونيو 2030.

في الوقت ذاته، بدأ ريال مدريد مفاوضاته مع نادي شتوتجارت للتوصل إلى اتفاق نهائي حول قيمة الصفقة، في ظل رغبة النادي الإسباني في إنهاء الإجراءات بشكل سريع.

ويرى ريال مدريد في ستيلر البديل المثالي لتعويض رحيل النجم الألماني توني كروس، الذي أعلن مؤخرًا نهاية مشواره مع الفريق، ما دفع الإدارة للبحث عن لاعب يمتلك نفس المواصفات الفنية والقيادية في وسط الملعب.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كروس نفسه أوصى إدارة النادي بالتعاقد مع ستيلر، مشيدًا بقدراته الفنية وشخصيته داخل الملعب، كما تجمع اللاعب الشاب علاقة جيدة بزميله في المنتخب أنطونيو روديجر، مدافع ريال مدريد الحالي، الذي أبدى إعجابه بذكائه وهدوئه في الملعب.

اللافت أن مدرب برشلونة الحالي، هانز فليك، كان قد أبدى اهتمامه بضم ستيلر أيضًا، خاصة أنه كان المدرب الذي منحه الفرصة الأولى للظهور مع بايرن ميونخ في سن 19 عامًا، قبل أن يشق طريقه لاحقًا في البوندسليغا مع شتوتجارت.