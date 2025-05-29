نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحلة أسطورية مع ريال مدريد.. مودريتش يبحث عن محطة جديدة قبل مونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش دراسة خياراته المقبلة، تمهيدًا لخوض تحدٍ جديد في مسيرته الكروية، بعد أن باتت مسألة رحيله عن ريال مدريد في ختام بطولة كأس العالم للأندية القادمة في أمريكا أمرًا محسومًا.

ويضع مودريتش نصب عينيه المشاركة في كأس العالم 2026، ما يدفعه للبحث عن نادٍ يمنحه دقائق لعب كافية في موسم 2025/2026، لضمان الجاهزية والاستمرارية على المستوى الدولي.

وذكر موقع "فوتبول إسبانيا" أن مودريتش يُفكر جديًا في الانضمام إلى نادي رينجرز الاسكتلندي، حيث قد يلتقي هناك بدافيد أنشيلوتي، نجل مدربه السابق كارلو أنشيلوتي.

ورغم وجود عروض من الدوريين السعودي والأمريكي، يظل خيار رينجرز مطروحًا بقوة، خاصة إذا فضّل مودريتش البقاء ضمن الأجواء الأوروبية والاستمرار في المنافسات القارية.



مودريتش الذي انضم إلى ريال مدريد عام 2012، خاض بقميص الفريق الملكي 591 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 43 هدفًا وقدم 95 تمريرة حاسمة. ومع اقتراب إسدال الستار على حقبته المدريدية، تبقى الأنظار معلّقة بالقرار الأخير للنجم الكرواتي الكبير.