نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل مالكوم يرد على شائعات الرحيل عن الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ردّ فيرناندو جارسيا، وكيل اللاعب البرازيلي مالكوم فيليب، على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن احتمالية رحيل موكله عن نادي الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، مؤكدًا أن ما يُثار لا أساس له من الصحة.

وقال جارسيا في تصريحات لصحيفة "الرياضية": "مالكوم لا يزال مرتبطًا بعقد مع الهلال يمتد لموسمين إضافيين، ولا توجد أي نية للرحيل، وكل ما يُقال لا يتعدى كونه شائعات".

وأكد أن الجناح البرازيلي سيكون ضمن قائمة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى التزام اللاعب الكامل بعقده ورغبته في مواصلة مشواره مع الفريق الأزرق.

وكان مالكوم قد انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من نادي زينيت الروسي في صفقة بلغت 65 مليون يورو، وشارك في 93 مباراة بقميص الهلال سجل خلالها 36 هدفًا وقدم 31 تمريرة حاسمة.