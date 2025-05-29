نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رضا: هذا الموسم كان صعبا.. وهدفي في بيراميدز توفيق من ربنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد رضا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب تتويج المارد الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز، للمرة ال 45 في تاريخه عقب الفوز على نظيره فاركو بستة أهداف نظيفة.

وقال أحمد رضا في مداخلة هاتفية لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولي: "ألف مبروك للأهلي وجماهيره مش حاجة جديدة تتويج الأهلي، والفريق تحدى كل الصعوبات".

وتابع: "الموسم كان صعبا جدا،وتحديدا في المباريات الأخيرة ولكن اللاعبين والجماهير تستاهل الفوز والتتويج"

وأوضح: "هدفي في بيراميدز كان بتوفيق من ربنا، طبعا جمهور الأهلي كبير ودائما في ضهر اللاعبين وبطولة الدوري".

ثم اكمل: "كابتن عماد النحاس وجهازه المعاون فرق مع اللاعبين، كان عندنا هدف واضح الفوز لمصالحة الجماهير".

وأتم أحمد رضا: "الموسم كان صعبا واللاعبون اجتهدوا رغم الصعوبات، الجميع كان مركز وقفلنا على نفسنا في التدريبات للتركيز على الفوز، السر في الأهلي إن كل الأشخاص عارفين قيمه النادي ومركزين على هدفهم".