نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: الأهلي يستحق التتويج بالدوري وصن داونز يلعب خارج ملعبه بشكل مميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق أن الأحمر بطل الدوري المصري الممتاز، وهذا ما تم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية كاس.

وقال حنفي في تصريحاته في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي: فريق النادي الأهلي كان على قدر المسوؤلية ويستحق التتويج باللقب.

وتابع: الإسماعيلي فريق كبير والأهلي في اجتماع الرابطة قال لا يوجد دوري دون الدراويش، وبيراميدز قاد على تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواصل: فريق صن داونز مميز وقوي ويلعب بشكل مميز خارج أرضه ويجب على بيراميدز الحذر منه.