نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: جاهزية ناصر منسي وبنتايج لمواجهة فاركو في ختام دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن ناصر منسي ومحمود بنتايج انهوا البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من طبيب الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" غدًا سيشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق ليكونا جاهزان لمواجهة فاركو طبيًا".

واختتم:" ولكن على المستوى الفني سيكون القرار للمدير الفني بالدفع بهما أو منحهم الراحة والحفاظ عليهم لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر".