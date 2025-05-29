الرياضة

خالد الغندور: جاهزية ناصر منسي وبنتايج لمواجهة فاركو في ختام دوري نايل

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خالد الغندور: جاهزية ناصر منسي وبنتايج لمواجهة فاركو في ختام دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن ناصر منسي ومحمود بنتايج انهوا البرنامج التأهيلي الموضوع لهما من طبيب الزمالك.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" غدًا سيشارك الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق ليكونا جاهزان لمواجهة فاركو طبيًا".

واختتم:" ولكن على المستوى الفني سيكون القرار للمدير الفني بالدفع بهما أو منحهم الراحة والحفاظ عليهم لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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