نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باولو جوميز يكشف حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك وموقفه من العمل في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث باولو جوميز المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي السابق، عن تجربته بتدريب نادي العروبة السعودي.

وقال في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:بالنسبة لتجربتي في العالم العربي، وتحديدًا مع نادي العروبة، كانت جيدة فهو فريق جيد جدًا وله تاريخ عريق في السعودية.

وتابع: في الوقت الحالي، كرة القدم في الدول العربية، وخاصة في السعودية، أصبحت تنافسية جدًا، هناك فرق كبيرة، ولاعبون ومدربون على مستوى عالٍ، وإذا لم تكن مستعدًا، وإذا ارتكبت خطأ، قد لا تجد فرصة للتعويض.

وواصل: واثق أنهم سيعودون قريبًا إلى دوري المحترفين السعودي مرة أخرى، خلال فترتي هناك، كوّنت صداقات رائعة، وكنا أبطالًا مع النادي.

وبسؤاله عن المفاوضات مع الزمالك قال: الحقية لا توجد مفاوضات رسمية حتى الآن، لكن بعض الأصدقاء اتصلوا بي وسألوني عن اهتمامي بالعمل في مصر.

وأكمل: بالطبع أنا مهتم، أتابع كرة القدم المصرية وأحب جودة اللاعبين هناك، وأنا من مشجعي المنتخب المصري، كبرتغاليين، نحن نحب اللاعبين أصحاب المهارات، وأنتم لديكم لاعبين مميزين.

وأردف: الزمالك فريق كبير جدًا، ونحن أشخاص طموحون، لدينا الجودة، ونعمل باحترافية عالية. لذلك، أعتقد أن العلاقة قد تكون ناجحة، ليس فقط مع الزمالك، بل مع أي فريق مصري، أنا أراقب الوضع، وخاصة أن بيراميدز أصبح فريقًا قويًا ينافس الأهلي، ويمتلك جماهير كبيرة. ونأمل أن يقدموا بطولة عالمية رائعة.

وأتم: هذا هو الوضع حاليًا، نحن متاحون ونُقيّم أفضل العروض لمستقبلنا، والشيء الأهم بالنسبة لي هو: الطموح، ومشروع النادي، وماذا يريد النادي من المستقبل.. هذا هو العامل الحاسم بالنسبة لي.