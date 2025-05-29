نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: رغم اقتراب نهاية الموسم.. الزمالك لم يبلغ الراحلين عن الفريق بموقفهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادى الزمالك كشف أن مسئولي القلعة البيضاء لم يبلغوا الراحلين بموقفهم مع الفريق رغم قرب انتهاء الموسم الكروي.

وأكد المصدر خلال تصريحات خاصة لـ ستاد المحور أن الزمالك يؤجل الإعلان عن الراحلين عن القلعة البيضاء لحين الانتهاء من مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها يوم 5 يونيو المقبل.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يبلغ الراحلين بموقفهم مع الفريق حفاظًا على تركيز الفريق،ومنعًا لتشتتهم قبل اللقاء القوي والمرتقب أمام بيراميدز.