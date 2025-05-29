نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: تفاصيل جلسة ميدو مع "الجفالى" بعد انتهاء موسم اللاعب مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط بنادى الزمالك عقد جلسة مع التونسي أحمد الجفالى،خاصة بعد الإصابات الكثيرة التي تعرض لها اللاعب في الفترة الأخيرة وأبعدته عن مباريات القلعة البيضاء.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن ميدو استفسر من "الجفالى" حول حقيقة سهره وأن يكون ذلك السبب في تكرار إصاباته إلا أن اللاعب أكد له الالتزام بمواعيد النوم الطبيعية.

وأوضح، أن ميدو أكد للجفالى تمسكه به ومنحه الفرصة مع الفريق وعدم الاتجاه لإعارته نهاية الموسم،مؤكدًا له بضرورة الالتزام بالبرنامج التأهيلي حتى يعود سريعًا للملاعب.