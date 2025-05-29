نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية: سنخطر المحكمة الرياضية باستلام الأهلي درع الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية، أنه في إطار ردودنا على المحكمة الرياضية الدولية، في جلسات الشق الموضوعي خلال الفترة المقبلة، سنؤكد على تسلم الأهلي درع الدوري، بعد حسمه بشكل رسمي في الملعب وبفارق نقطتين عن بيراميدز.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج "ستاد المحور" تقديم الإعلامي خالد الغندور:" ننتظر تحديد المحكمة الرياضية الدولية، لنظر الشكوى المقدمة من بيراميدز، وسنخطر المحكمة بالمستجدات التي حدثت وآخرها تتويج الأهلي بالدوري وحصوله على اللقب في الملعب".

وتابع المصدر:"إبلاغنا للمحكمة الدولية، لا يعني اعتراضنا على أي قرار قد يصدر منهم بسحب الدرع من الأهلي ومنحه لبيراميدز، لكن هذه الخطوة ستكون إجراء طبيعي".