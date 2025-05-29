الرياضة

الأهلي يرفع رصيده إلى 155 بطولة

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الأهلي يرفع رصيده إلى 155 بطولة

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أحمد جودة - القاهرة - رفع النادي الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 155 بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه، وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

- بطولة الدوري العام 45 مرة 
- بطولة كأس مصر 39 مرة 
- بطولة كأس السلطان حسين 7 مرات 
- دوري القاهرة 16 مرة 
- كأس السوبر المصري 15 مرة
- كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة
- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة

- بطولة دوري أبطال إفريقيا 12 مرة
- بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات
- كأس الكونفيدرالية مرة واحدة
- الكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة 
- كأس السوبر الإفريقي 8 مرات 
- كأس إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة

- البطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة
- البطولة العربية لأبطال الكؤوس مرة واحدة
- كأس النخبة العربية مرتين

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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