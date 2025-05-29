نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفع رصيده إلى 155 بطولة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رفع النادي الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 155 بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه، وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:
- بطولة الدوري العام 45 مرة
- بطولة كأس مصر 39 مرة
- بطولة كأس السلطان حسين 7 مرات
- دوري القاهرة 16 مرة
- كأس السوبر المصري 15 مرة
- كأس الجمهورية العربية المتحدة مرة واحدة
- كأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة
- بطولة دوري أبطال إفريقيا 12 مرة
- بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات
- كأس الكونفيدرالية مرة واحدة
- الكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة
- كأس السوبر الإفريقي 8 مرات
- كأس إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا مرة واحدة
- البطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة
- البطولة العربية لأبطال الكؤوس مرة واحدة
- كأس النخبة العربية مرتين