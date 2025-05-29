الأهلي يرفع رصيده إلى 155 بطولة

أحمد جودة - القاهرة - رفع النادي الأهلي رصيد بطولاته إلى الرقم 155 بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة 45 في تاريخه، وجاءت بطولات الأهلي على النحو التالي:

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة