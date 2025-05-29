نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يشارك هذا اللاعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن إمكانية مشاركة أحد اللاعبين المحترفين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال كأس العالم للأندية التي ستقام بأمريكا بشهر يونيو.

وقال مصطفى يونس: "اللوائح ماذا تقول بشأن مشاركة أحد النجوم المحترفين مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي خلال كأس العالم للأندية والأمر يتعلق بحق النادي والعكس بالنسبة للاعبيه واستدعائهم بمنتخبات بلادهم".

وأضاف: "إذا تم طلب اللاعب المحترف خلال فترة التوقفات يبقى الأمر بيد النادي أيضا ونحن لن نوافق على لعب كريستيانو رونالدو أو محمدصلاح معنا بشهر واحد فقط وأيضا اللي وصل ولعب ولم يبخل بنقطة عرق هو الذي يحق له اللعب".

واختتم حديثه: "محدش يعرف محمد صلاح ده عندي ايه وهو بعتبره ابني بس احنا عندنا لاعيبه عالمية قادرة على صنع الفارق وخرجنا من دوري أبطال إفريقيا لأن مفيش حد بيكسب علطول".