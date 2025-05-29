نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أدهم: الزمالك يسدد مستحقات ياسر حمد ويُنهي أزمة إيقاف القيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار إيقاف القيد الذي صدر ضد النادي مجددًا في الساعات القليلة الماضية، بشأن مستحقات الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق السابق.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك أن المبلغ المستحق لياسر حمد يقدر بمليون و700 ألف جنيه، وسيتم سداده اليوم الخميس لإنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكان الزمالك سبق ونجح في سداد مستحقات كل من البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق والمقدرة بنحو مليون يورو، بجانب سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق الأسبق والتي كانت مقدرة بنحو 983 ألف دولار.