تشيلسي بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي

تشيلسي بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبيتوج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما قلب تأخره صفر -1 أمام ريال بيتيس الإسباني، لانتصار ثمين ومستحق 4-1، يوم الأربعاء، في المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وسجل رباعية تشيلسي كل من إنزو فرنانديز في الدقيقة (65)، ونكولاس جاكسون (70)، وجادون سانشو (83)، وموسيس كايسيدو (90+1)، بينما أحرز عبدالصمد الزلزولي هدف ريال بيتيس في الدقيقة التاسعة من المباراة.

وبهذا الفوز، يصبح نادي تشيلسي أول فريق إنجليزي يحرز أربعة ألقاب لمسابقات أوروبية مختلفة، بعد فوزه سابقا بدوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وكأس السوبر الأوروبية. كما أصبح ثاني ناد إنجليزي يظفر بلقب دوري المؤتمر، بعد نادي وست هام يونايتد الفائز بالبطولة عام 2023.

يذكر أن البطولة انطلقت في نسختها الأولى عام 2022، وتوج بلقبها على التوالي كل من نادي روما الإيطالي، ثم وست هام يونايتد الإنجليزي، وأولمبياكوس اليوناني، في حين يعد تشيلسي رابع المتوجين بها.