نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد يوسف: لقب الدوري جاء بعد جهد كبير ويمنحنا دفعة قوية قبل المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بعد التتويج رسميًّا بلقب الدوري الممتاز للمرة 45 في تاريخ النادي، مهنئًا الجماهير ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على هذا التتويج الغالي.

وقال يوسف إن الجهاز الفني الجديد منذ توليه المهمة لم يكن أمامه سوى هدف واحد وهو التتويج بلقب الدوري، وبالفعل تحقق ما سعى له الجميع، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 6 مباريات وحصد 18 نقطة، ليحصد لقب البطولة بعد جهد كبير.

وأكد يوسف أن بطولة الدوري هذا الموسم تحديدًا كانت صعبة للغاية، نظرًا لأن المنافسة كانت قوية جدًّا، إلا أن خبرات لاعبي الأهلي كانت عاملًا مهمًّا ونجح الفريق في العودة من بعيد بعدما كان متأخرًا في فارق النقاط وبعيدًا عن الصدارة.

اختتم يوسف حديثه مشيرًا إلى أن بطولة الدوري تأتي في توقيت هام للغاية، وتمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، موجهًا تهنئته مرة أخرى لجماهير الأهلي، وأكد أنها العامل الرئيسي في كل البطولات التي يحققها الأهلي.