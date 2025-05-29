نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، فوزًا كبيرًا على نظيره ريال بيتيس الإسباني، برباعية مقابل هدف، ليتوج بشكل رسمي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

أهداف مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس في دوري المؤتمر الأوروبي

افتتح التسجيل عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق ريال بيتيس، بالهدف الأول في شباك تشيلسي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بأسيست من إيسكو.

وأضاف في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، إنزو فيرنانديز نجم خط وسط تشيلسي،، بأسيست من زميله كول بالمر.

ونجح نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي في تسجيل الهدف الثاني في شباك ريال بيتيس، في الدقيقة 70 من الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة، بتمريرة من كول بالمر.

وسجل جادون سانشو، الهدف الثالث لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة 83 من الشوط الثاني، بتمريرة من كيرنان دوسبري-هال.

وفي الدقيقة 91 أحرز اللاعب مويسيس كايسيدو نجم خط وسط تشيلسي الهدف الرابع، بعد تمريرة تلقاها من إنزو فيرنانديز.