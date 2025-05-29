نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: عماد النحاس يقترب من الرحيل عن الأهلي بعد التتويج بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقترب من الرحيل عن الجهاز الفني الجديد للفريق.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الأهلي كان قد أعلن استمرار محمد شوقي وعماد النحاس رفقة ريفيرو بعد إنتهاء الدوري".

واختتم: "إلا أننا قد علمنا أن النحاس أقرب لعدم الاستمرار في الجهاز الفني والاكتفاء بوجود محمد شوقي فقط كمدرب مساعد في جهاز ريفيرو".