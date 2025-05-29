نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يتوج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ريال بيتيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي في موسمه الحالي، عقب تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره ريال بيتيس الإسباني، برباعية مقابل هدف وحيد.

أحداث مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس في دوري المؤتمر الأوروبي

استهل لاعبو ريال بيتيس الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، بمحاولات هجومية وسط حذر دفاعي من جانب تشيلسي

وسجل مبكرا عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق ريال بيتيس، هدف التقدم في شباك تشيلسي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بأسيست من إيسكو.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق ريال بيتيس بهدف نظيف على تشيلسي.

ومع أحداث الشوط الثاني، أحرز في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، إنزو فيرنانديز نجم خط وسط تشيلسي،، بأسيست من زميله كول بالمر.

ثم تمكن نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي من تسجيل الهدف الثاني في شباك ريال بيتيس، في الدقيقة 70 من الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة، بتمريرة من كول بالمر.

وأضاف جادون سانشو، الهدف الثالث لصالح فريق تشيلسي في الدقيقة 83 من الشوط الثاني، بتمريرة من كيرنان دوسبري-هال.

وفي الدقيقة 91 سجل اللاعب مويسيس كايسيدو نجم خط وسط تشيلسي الهدف الرابع، بعد تمريرة تلقاها من إنزو فيرنانديز.