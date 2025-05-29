محافظ بورسعيد يهنئ النادي المصري لحصوله على المركز الرابع في الدوري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - قدم اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خالص التهنئة إلى جماهير النادي المصري ومجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، بمناسبة حصول الفريق الأول لكرة القدم على المركز الرابع في ختام منافسات الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2024/2025.

وأشاد المحافظ بالروح القتالية والأداء المشرف الذي قدمه لاعبو المصري على مدار الموسم، مؤكدًا أن الفريق استطاع أن يثبت جدارته بين الكبار، ويؤكد مكانته كأحد الأندية العريقة في الكرة المصرية.

كما أعرب اللواء محب حبشي عن تقديره الكبير للجهود المبذولة من مجلس إدارة النادي والجهاز الفني والإداري، مثمنًا دورهم في دعم الفريق وتحقيق هذا الإنجاز الذي أسعد جماهير بورسعيد الوفية.

وأكد المحافظ على استمرار دعم المحافظة للنادي المصري فى مسيرته الرياضية متمنيا له مزيدا من النجاحات فى المواسم المقبلة والمشاركات الافريقية والمنافسة على المراكز المتقدمة.