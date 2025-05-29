نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. تشيلسي يضرب ريال بيتيس بالهدف الثاني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، في تسجيل الهدف الثاني في شباك ريال بيتيس الإسباني، في مباراة نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

كان أحرز عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق ريال بيتيس، هدف التقدم في شباك تشيلسي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بأسيست من إيسكو.

وتعادل في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، إنزو فيرنانديز نجم خط وسط تشيلسي، في شباك ريال بيتيس، بأسيست من زميله كول بالمر.

وسجل نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي الهدف الثاني في شباك ريال بيتيس، في الدقيقة 70 من الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة، بتمريرة من كول بالمر.