نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. تشيلسي يسجل هدف التعادل أمام ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدرك إنزو فيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، هدف التعادل أمام نظيره ريال بيتيس الإسباني في مباراة نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وانطلقت أحداث مباراة ريال بيتيس ضد تشيلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

حيث سجل عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق ريال بيتيس، هدف التقدم في شباك تشيلسي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بأسيست من إيسكو.

تشيلسي يدرك هدف التعادل في شباك ريال بيتيس

وأدرك في الدقيقة 65 من الشوط الثاني، إنزو فيرنانديز نجم خط وسط تشيلسي هدف التعادل في شباك ريال بيتيس، بأسيست من زميله كول بالمر.