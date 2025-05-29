بصمة ياسر إبراهيم.. كيف قاد الأهلي للتتويج بلقب الدوري 45؟

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أحمد جودة - القاهرة - تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2024–2025، بعد فوزه الكبير على فاركو بنتيجة 6-0، في المباراة التي أُقيمت مساء الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المسابقة.

بهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة، ليحسم لقب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ويحقق لقبه رقم 45 في تاريخه، والثالث على التوالي.

رباعية وسام أبو علي تكتب تاريخًا جديدًا

شهدت المباراة تألقًا لافتًا من المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي سجل "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف) في الدقائق 10، 32، 61 و66، ليقود فريقه نحو فوز عريض في ختام موسم طويل. وأضاف حسين الشحات الهدف الخامس في الدقيقة 74، واختتم إمام عاشور السداسية في الدقيقة 90+4، بعد تمريرة رائعة بالكعب من الشحات.

لحظة فارقة.. الهدف في الوقت بدل الضائع ضد البنك الأهلي

لم يكن طريق التتويج سهلًا، إذ جاءت بعض الانتصارات الحاسمة في اللحظات الأخيرة. ومن أبرزها هدف الأهلي في شباك البنك الأهلي خلال الجولة ما قبل الأخيرة، والذي جاء في الدقيقة 96 بتمريرة حاسمة من ياسر إبراهيم إلى وسام أبو علي، ليمنح الفريق الأحمر فوزًا بالغ الأهمية بنتيجة 2-1، أبقاه في الصدارة قبل الجولة الختامية.

دوري ياسر إبراهيم.. من الانتقادات إلى صناعة المجد

اللافت هذا الموسم هو الدور المحوري الذي لعبه المدافع ياسر إبراهيم في مشوار التتويج، فبعد أن تعرض لانتقادات كبيرة بسبب هدف عكسي في مرمى الأهلي أمام ماميلودي صنداونز في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عاد ليتحول إلى أحد أبرز عناصر الحسم.

ثلاث لقطات بطولية قلبت الموازين

قدم ياسر إبراهيم ثلاث مساهمات حاسمة خلال مباريات الدوري كانت نتيجتها تسع نقاط كاملة:

في مباراة بتروجت، أنقذ هدفًا محققًا في الدقيقة 75، ساهم في فوز الأهلي 3-2.

أمام سيراميكا، أبعد كرة من على خط المرمى في الدقيقة 92، حافظ بها على فوز الأهلي 2-1.

وأخيرًا، أمام البنك الأهلي، صنع هدف الفوز القاتل في الدقيقة 96.

تشكيل الفريقين في مواجهة فاركو

دخل الأهلي اللقاء بقيادة المدير الفني عماد النحاس بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا

الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، طاهر محمد، أشرف بن شرقي، إمام عاشور

الهجوم: وسام أبو علي

أما تشكيل فاركو فجاء بقيادة المدرب أحمد خطاب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: ياسين مرعي، محمود عماد، أحمد البحراوي، محمد عز الدين

الوسط: أحمد عوض، زهير المترجي، جابر كامل

الهجوم: عمرو ناصر، أحمد شريف، باباكار نداي