نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول يودع الأهلي بأسيست ذهبي في ليلة تتويج المارد الأحمر بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واحدة من اللحظات العاطفية النادرة، ودّع النجم التونسي علي معلول جماهير الأهلي بطريقة مؤثرة داخل الملعب، خلال مواجهة التتويج بالدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 أمام فريق فاركو، على استاد القاهرة الدولي.

أرسل معلول تمريرة حاسمة في الدقيقة 66 إلى المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، ليحولها الأخير إلى الهدف الرابع في سداسية الأهلي. هذه التمريرة قد تكون آخر لمساته بقميص الأهلي، واعتبرها كثيرون "رسالة وداع من القلب" للاعب لطالما كان أحد أعمدة الفريق.

تتويج تاريخي للأهلي بلقب الدوري للمرة الـ45

حقق النادي الأهلي فوزًا كاسحًا على حساب فاركو بنتيجة 6-0 في الجولة الأخيرة من الدوري، ليُعلن نفسه بطلًا لمسابقة الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، والثالثة على التوالي.

وسجل وسام أبو علي أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق (10، 32، 61، 66)، فيما أضاف حسين الشحات الهدف الخامس في الدقيقة 74، قبل أن يختتم إمام عاشور السداسية بهدف رائع في الدقيقة 93.

الأهلي يتصدر الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز

رفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. أما فريق فاركو، فقد تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السابع.

ويأتي هذا التتويج بعد صراع شرس على القمة امتد حتى الجولة الأخيرة، ليحسمه الأهلي بأداء هجومي شرس وفعّال، ويفرض هيمنته على الكرة المصرية.

تشكيلة الأهلي في مباراة التتويج بقيادة عماد النحاس

بدأ الأهلي اللقاء تحت قيادة المدرب المؤقت عماد النحاس بتشكيل قوي ضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، طاهر محمد، أشرف بن شرقي، إمام عاشور

خط الهجوم: وسام أبو علي

بينما جلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، أكرم توفيق، جراديشار، حسين الشحات، أشرف داري، محمد مجدي أفشة، علي معلول.

تشكيل فاركو في مواجهة الأهلي بقيادة أحمد خطاب

دخل فاركو المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

خط الدفاع: ياسين مرعي، محمود عماد، أحمد البحراوي، محمد عز الدين

خط الوسط: أحمد عوض، زهير المترجي، جابر كامل

خط الهجوم: عمرو ناصر، أحمد شريف، باباكار نداي