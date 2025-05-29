نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يوجه رسالة لعماد النحاس بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي حقق لقب بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، وإن الجماهير ‏تستحق الاحتفال بالبطولة التي تحققت بعد مشوار حافل للغاية.‏

وأوضح: الحمد لله حققنا بطولة غالية للغاية، كنا في حالة من التركيز الشديد خلال آخر 6 مباريات، وقد تعاملنا مع هذه المرحلة ‏الصعبة باحترافية شديدة، ووفقنا في الحصول على اللقب.‏

وأشار إلى أن الموسم كان صعبًا للغاية، ولكن اللاعبين والجهاز الفني تمسكوا بالقتال حتى آخر ثانية، ولم يكن يهتم أحد بالمشاركة في ‏المباريات بقدر الاهتمام باستمرار الانتصارات.‏

وأضاف: كان هناك صعوبات عديدة وفرص ضائعة، والضغوط كانت رهيبة، ولكني على الصعيد الشخصي أعتبر لقب الدوري ‏أهم من تسجيل الأهداف.‏

وفي ختام حديثه، وجه أبو علي الشكر إلى الجهاز الفني والكابتن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني، مشددًا على أن القادم ‏سوف يكون أفضل خلال الفترة المقبلة.‏