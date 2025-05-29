نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي يوجه رسالة لعماد النحاس بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي حقق لقب بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، وإن الجماهير تستحق الاحتفال بالبطولة التي تحققت بعد مشوار حافل للغاية.
وأوضح: الحمد لله حققنا بطولة غالية للغاية، كنا في حالة من التركيز الشديد خلال آخر 6 مباريات، وقد تعاملنا مع هذه المرحلة الصعبة باحترافية شديدة، ووفقنا في الحصول على اللقب.
وأشار إلى أن الموسم كان صعبًا للغاية، ولكن اللاعبين والجهاز الفني تمسكوا بالقتال حتى آخر ثانية، ولم يكن يهتم أحد بالمشاركة في المباريات بقدر الاهتمام باستمرار الانتصارات.
وأضاف: كان هناك صعوبات عديدة وفرص ضائعة، والضغوط كانت رهيبة، ولكني على الصعيد الشخصي أعتبر لقب الدوري أهم من تسجيل الأهداف.
وفي ختام حديثه، وجه أبو علي الشكر إلى الجهاز الفني والكابتن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني، مشددًا على أن القادم سوف يكون أفضل خلال الفترة المقبلة.