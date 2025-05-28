نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يطالب أوسكار باختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة نهائي الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، أبلغ الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، بعد وصول خطاب من الزمالك أو بيراميدز، لطلب حكام أجانب لنهائي كأس مصر المحدد له يوم 5 يونيو المقبل.

وتالع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "مسؤولو اتحاد الكرة أكدوا لأوسكار رويز على ضرورة، تحديد أكثر من حكم مصري، واختيار الأفضل لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز، ما دام أن الناديين لم يطلبا حتى الآن استقدام طاقم أجنبي".

وأضاف:" أوسكار رويز، أكد لمسؤولي اتحاد الكرة، أن الحكام المصريين جاهزين لإدارة المباراة، والظهور بشكل مميز، وليس هناك ما يدعوا للقلق".