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أحمد جودة - القاهرة - عبر أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بحصول الأهلي على لقب بطولة الدوري الممتاز، عقب الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام منافسات البطولة.
أشرف داري: لقب الدوري هديتنا لجماهير الأهلي
وأوضح أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وأظهروا شخصية قوية في الأوقات الصعبة، مما كان له الدور الأكبر في الحصول على البطولة.
وأضاف: الأهلي يضم لاعبين كبارًا، وروح العائلة كانت سائدة بين الجميع، وهو السبب الأساسي في تخطي الظروف الصعبة والحصول على البطولة الغالية.
وشدد على أن اللقب هدية لجماهير الأهلي، وأن الجميع تعاهدوا على بذل كل ما لديهم من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات خلال الفترة القادمة.
وحصد الأهلي لقب الدوري، ليواصل تصدره لقائمة الأندية المتوجة باللقب برصيد 45 بطولة، يليه الزمالك برصيد 14 بطولة، ثم الإسماعيلي برصيد ثلاث بطولات، يليهما الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب برصيد بطولة واحدة لكل منهم.