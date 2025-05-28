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أحمد جودة - القاهرة - عبر أشرف داري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بحصول الأهلي على لقب بطولة الدوري الممتاز، عقب ‏الفوز على فاركو بسداسية نظيفة في ختام منافسات البطولة.‏

أشرف داري: لقب الدوري هديتنا لجماهير الأهلي

وأوضح أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وأظهروا شخصية قوية في الأوقات الصعبة، مما كان له الدور الأكبر في ‏الحصول على البطولة.‏

وأضاف: الأهلي يضم لاعبين كبارًا، وروح العائلة كانت سائدة بين الجميع، وهو السبب الأساسي في تخطي الظروف الصعبة ‏والحصول على البطولة الغالية.‏

وشدد على أن اللقب هدية لجماهير الأهلي، وأن الجميع تعاهدوا على بذل كل ما لديهم من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات خلال ‏الفترة القادمة.‏

وحصد الأهلي لقب الدوري، ليواصل تصدره لقائمة الأندية المتوجة باللقب برصيد 45 بطولة، يليه الزمالك برصيد 14 بطولة، ثم ‏الإسماعيلي برصيد ثلاث بطولات، يليهما الترسانة والأوليمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب برصيد بطولة واحدة لكل منهم‎.‎