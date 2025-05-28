كيف صنع الأهلي المعجزة رقم 45؟ تحليل بالأرقام والمباريات

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أحمد جودة - القاهرة - تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه، والثالثة على التوالي، بعد فوزه الساحق على فريق فاركو بنتيجة 6-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة المحلية.

بهذا الفوز الكبير، أنهى الأهلي الموسم في صدارة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، ليؤكد استحقاقه التام للقب المحلي في نسخة هذا الموسم من دوري نايل.

ثنائية وسام أبو علي في الشوط الأول تمنح الأهلي التفوق المبكر

شهد الشوط الأول من اللقاء تألقًا كبيرًا لنجم منتخب فلسطين وسام أبو علي، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة متقنة من أحمد نبيل كوكا من الجهة اليسرى، ليقابلها وسام بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 33، عاد وسام أبو علي ليسجل هدفه الثاني، بعدما استلم تمريرة حاسمة من المغربي أشرف بن شرقي، وسدد الكرة بقوة داخل مرمى فاركو، مؤكدًا التفوق الأحمر.

سوبر هاتريك تاريخي لوسام أبو علي يشعل ليلة التتويج

مع بداية الشوط الثاني، واصل وسام أبو علي التألق وسجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 61، بتسديدة قوية رائعة سكنت الزاوية اليسرى للحارس.

وفي الدقيقة 66، أضاف وسام الهدف الرابع، بعد عرضية من علي معلول، ليحقق أول "سوبر هاتريك" في تاريخه ويكتب اسمه في سجلات التاريخ الأهلاوي والمصري.

الشحات وعاشور يختتمان مهرجان الأهداف في استاد القاهرة

واصل الأهلي سيطرته المطلقة على مجريات اللقاء، وتمكن حسين الشحات من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 75، بعد تسديدة متقنة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 90+4، اختتم إمام عاشور سداسية الأهلي بهدف رائع بعد تمريرة بالكعب من حسين الشحات، أسكنها عاشور الشباك بتسديدة مباشرة أنهت اللقاء بنتيجة ثقيلة ومميزة لصالح الشياطين الحمر.

الأهلي يتوج بلقب الدوري بعد منافسة شرسة حتى الجولة الأخيرة

حقق الأهلي اللقب بعد صراع طويل مع بيراميدز امتد حتى الجولة الأخيرة من المسابقة، ليحسم اللقب رسميًا بهذا الفوز العريض ويُثبت من جديد هيمنته على الكرة المصرية محليًا، ويؤكد استعداده القوي للموسم المقبل على المستويين المحلي والقاري.