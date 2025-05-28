نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. ريال بيتيس يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني، على نظيره تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف، ضمن أحداث الشوط الأول من مباراة نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وانطلقت أحداث مباراة ريال بيتيس ضد تشيلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من جانب لاعبي ريال بيتيس حيث نجح في تسجيل هدف مبكر.

سجل عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق ريال بيتيس، هدف التقدم في شباك تشيلسي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بأسيست من إيسكو.