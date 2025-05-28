الرياضة

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. ريال بيتيس يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

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نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. ريال بيتيس يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني، على نظيره تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف، ضمن أحداث الشوط الأول من مباراة نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وانطلقت أحداث مباراة ريال بيتيس ضد تشيلسي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد ريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من جانب لاعبي ريال بيتيس حيث نجح في تسجيل هدف مبكر.

سجل عبد الصمد الزلزولي لاعب فريق ريال بيتيس، هدف التقدم في شباك تشيلسي عند الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، بأسيست من إيسكو.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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