أشرف بن شرقي: سعداء بدرع الدوري.. ونعد الجماهير بالمزيد من التتويجات

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أحمد جودة - القاهرة - عبر أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، عن سعادته الغامرة بالتتويج بدرع الدوري عقب الفوز اليوم على فاركو بسداسية أسعدت جماهير الأهلي في مدرجات استاد القاهرة، لتحتفل مع اللاعبين والجهاز الفني بالدرع رقم 45 في تاريخ الأهلي.

بن شرقي: سعداء بدرع الدوري.. ونعد الجماهير بالمزيد من التتويجات

وقال بن شرقي إن التتويج اليوم بدرع الدوري جاء عن جدارة واستحقاق، في ظل التعاون والروح القتالية بين جميع اللاعبين.

وأضاف: أنا فخور للغاية باللعب للأهلي وبزملائي في الفريق، ونعد الجماهير بالمزيد من التتويجات والبطولات، وبإذن الله تستمر الفرحة ونسعدهم في كأس العالم للأندية.

وتوج الأهلي اليوم بدرع الدوري بعد الفوز على فاركو، في المباراة الختامية للفريق بسداسية نظيفة.