نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحقق نتائج مميزة في مشوار التتويج بالدوري رقم 45 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خلال مشوار التتويج بلقب الدوري رقم 45 في تاريخه، لعب الأهلي 25 مباراة، حقق الفوز في 17 مباراة والتعادل في 7 مباريات والخسارة في مباراة واحدة كانت خارج الملعب بقرار من رابطة الأندية.

حقق الأهلي أفضل النتائج في بطولة الدوري العام هذا الموسم، فهو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز بنتيجة 6- صفر، في مباراة فاركو في الجولة الختامية للدوري، وأيضًا الفريق الوحيد الذي فاز بنتيجة 5- صفر أمام حرس الحدود في مرحلة البطولة، والفريق الوحيد الذي فاز بنتيجة 5-2، أمام سيراميكا كليوباترا في المرحلة الأولى للبطولة، ليكون الأهلي الفريق الوحيد بين فرق الدوري العام الذي حقق الفوز بالستة والخمسة خلال مشوار الدوري العام هذا الموسم.

وفاز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرة واحدة، و4-2 مرة واحدة، وبنتيجة 3-1 مرة واحدة، و3-2 مرة واحدة، وبنتيجة 2- صفر أربع مرات، و2-1 مرتين، وبنتيجة 1- صفر أربع مرات، وتعادل بنتيجة 2-2 مرة واحدة، ونتيجة 1-1 أربع مرات، والتعادل دون أهداف مرتين.