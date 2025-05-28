نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر كمال: الكل يعمل لمصلحة الأهلي واستحقينا لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى عمر كمال عبد الواحد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة بالتتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة 45 في تاريخ الأهلي، مؤكدًا أن الفريق قدم موسمًا مميزًا واستحق التتويج باللقب.

وقال عمر في تصريحات عقب التتويج بلقب الدوري: مباراة اليوم أمام فاركو كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا، لأننا كنا نعلم مدى حجم المنافسة ولكن التوفيق كان حليفنا واستطعنا الفوز بنتيجة كبيرة وتكلل تعبنا ومجهودنا بهذا اللقب الغالي.

وأشاد عمر بالتعامل النفسي الرائع من قبل عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني، حيث أكد أنه تحدث مع اللاعبين بشكل جيد للغاية منذ توليه المهمة، وأكد لهم أنهم الأفضل في مصر وعليهم أن يستمتعوا بما يقدمونه داخل الملعب ويلعبوا فقط من أجل الفوز.

وأوضح عمر كمال أن جميع لاعبي الأهلي كانوا يسعون من أجل تسجيل إمام عاشور هدفًا في مباراة اليوم، لكي ينهي الموسم هدافًا للدوري، وهذه هي الروح الرائعة بين لاعبي الأهلي التي تؤكد أن الجميع يعمل من أجل مصلحة النادي.