نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من عماد النحاس بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للأهلي، تحقيق لقب الدوري الممتاز، يعود إلى توفيق الله عز وجل وإصرار اللاعبين وجهدهم في الفترة الماضية.

ماذا قال عماد النحاس بعد تتويج الأهلي بلقب الدوري؟

وأضاف النحاس في تصريحات له:"أبارك لجماهير النادي الأهلي وللاعبين ومجلس الإدارة وللجهاز الفني والطبي".

وتابع:"منذ اليوم الأول مع اللاعبين تعاهدنا على تحقيق الفوز في المباريات الست المتبقية".

وأشار:"الأرقام التي حققناها في المباريات الست مميزة للغاية، مبروك للجماهير".

وأوضح:"أشرف بن شرقي من اللاعبين الكبار ويعلم دوره جيدًا في الفريق، هناك مجموعة من اللاعبين كانت بحاجة للدعم النفسي".

وشدد:"علاقتنا باللاعبين وعلاقتهم بنا كانت مميزة للغاية،

وأكمل:"الفوز بالبطولات وأنت لاعب أسهل من الفوز بها وأنت كمدرب، وأشكر الكابتن محمود الخطيب على الدعم".