نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. علي معلول يلمح للرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار النجم التونسي علي معلول، لاعب النادي الأهلي، مشاعر جماهير فريقه خلال مباراة الفريق الجارية أمام فاركو في الجولة الحاسمة للدوري المصري الممتاز، بعد الهدف الرابع، قام المغربي أشرف بن شرقي بحمل معلول على كتفيه والتوجه نحو الجماهير، حيث أشار النجم التونسي بإيماءة فسرها الجمهور كإشارة وداع.

يعد معلول أحد أساطير الأهلي الحاليين، حيث يحتل المركز الخامس بين أكثر لاعبي الفريق تتويجًا بالبطولات برصيد 21 لقبًا.

وتشمل إنجازاته مع الأهلي 6 ألقاب دوري مصري، 5 كؤوس سوبر مصري، 4 كؤوس مصر، 4 ألقاب دوري أبطال إفريقيا، و2 كأس السوبر الأفريقي.

كان معلول قد غاب عن الأهلي مؤخرًا بسبب إصابة في وتر أكيلس تعرض لها خلال مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 مايو 2024.

أثارت إشارة الوداع التي قدمها معلول تكهنات حول كون هذه المباراة هي الأخيرة له مع الفريق الأحمر، خاصة مع اقتراب انتهاء عقده.