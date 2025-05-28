نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 33 لاعبًا شاركوا في مشوار تتويج الأهلي بالدوري رقم 45 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك 33 لاعبًا خلال مشوار تتويج الأهلي بلقب الدوري رقم 45، تصدر حسين الشحات القائمة برصيد 24 مباراة، يليه إمام عاشور ومروان عطية برصيد 23 مباراة، ورامي ربيعة بالمشاركة في 20 مباراة، ومحمد مجدي أفشة 19 مباراة، ثم محمد الشناوي وعمرو السولية وأكرم توفيق في 18 مباراة لكل منهم، وأحمد نبيل كوكا في 17 مباراة، ووسام أبو علي في 16 مباراة، ومحمد هاني وكريم الدبيس في 15 مباراة لكل منهما، ونيج جراديشار في 14 مباراة، ثم ياسر إبراهيم في 13 مباراة، ومصطفى العش في 11 مباراة.

كما شارك طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي في 10 مباريات لكل منهما، وأشرف داري في 9 مباريات، شارك كل من يحيي عطية الله وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله في 8 مباريات، وشارك أحمد رضا وكريم وليد «ندفيد» ومصطفى شوبير في 7 مباريات، وكل من بيرسي تاو وخالد عبد الفتاح في 6 مباريات، ومحمود كهربا وسمير محمد وعمر الساعي في 4 مباريات، ورضا سليم وعلي معلول في 3 مباريات، وشارك كل من يوسف أيمن وحمزة عبد الكريم في مباراة واحدة.