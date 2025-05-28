الرياضة

إمام عاشور يحصد جائزة هداف الدوري المصري 2024-25

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إمام عاشور يحصد جائزة هداف الدوري المصري 2024-25

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أحمد جودة - القاهرة - فاز إمام عاشور لاعب النادي ، بجائزة هداف الدوري المصري للموسم 2024 - 2025.

ونجح إمام عاشور في الفوز بالجائزة بعد صراع شرس مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وناصر منسي مهاجم الزمالك.

وحسم إمام عاشور الجائزة لصالحه برصيد 13 هدف سجلهم هذا الموسم.

وتوج الأهلي مساء اليوم الأربعاء بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعد فوزه اليوم على فاركو بستة أهداف دون رد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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