نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يحصد جائزة هداف الدوري المصري 2024-25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، بجائزة هداف الدوري المصري للموسم 2024 - 2025.

ونجح إمام عاشور في الفوز بالجائزة بعد صراع شرس مع أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي وناصر منسي مهاجم الزمالك.

وحسم إمام عاشور الجائزة لصالحه برصيد 13 هدف سجلهم هذا الموسم.

وتوج الأهلي مساء اليوم الأربعاء بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعد فوزه اليوم على فاركو بستة أهداف دون رد.