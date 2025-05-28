نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فاركو بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وسجل وسام أبوعلي 4 أهداف في المباراة، بينما سجل إمام عاشور هدفًا واحدًا.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

يأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على فاركو كالآتي:

1. الأهلي: 58 نقطة من 8 مباريات.

2. بيراميدز: 56 نقطة من 8 مباريات.

3. الزمالك: 44 نقطة من 7 مباريات.

4. المصري البورسعيدي: 42 نقطة من 8 مباريات.

5. البنك الأهلي: 38 نقطة من 8 مباريات.

6. سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة من 8 مباريات.

7. فاركو: 32 نقطة من 7 مباريات.

8. بتروجيت: 27 نقطة من 8 مباريات.

9. حرس الحدود: 24 نقطة من 8 مباريات.

تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز

توج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد فوزه على فاركو بسداسية نظيفة.