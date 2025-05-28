الرياضة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على فاركو

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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على فاركو

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز على فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فاركو بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وسجل وسام أبوعلي 4 أهداف في المباراة، بينما سجل إمام عاشور هدفًا واحدًا.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

يأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على فاركو كالآتي:

1. الأهلي: 58 نقطة من 8 مباريات.
2. بيراميدز: 56 نقطة من 8 مباريات.
3. الزمالك: 44 نقطة من 7 مباريات.
4. المصري البورسعيدي: 42 نقطة من 8 مباريات.
5. البنك الأهلي: 38 نقطة من 8 مباريات.
6. سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة من 8 مباريات.
7. فاركو: 32 نقطة من 7 مباريات.
8. بتروجيت: 27 نقطة من 8 مباريات.
9. حرس الحدود: 24 نقطة من 8 مباريات.

تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز

توج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد فوزه على فاركو بسداسية نظيفة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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