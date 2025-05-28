نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على فاركو في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فاركو بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، وسجل وسام أبوعلي 4 أهداف في المباراة، بينما سجل إمام عاشور هدفًا واحدًا.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
يأتي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي على فاركو كالآتي:
1. الأهلي: 58 نقطة من 8 مباريات.
2. بيراميدز: 56 نقطة من 8 مباريات.
3. الزمالك: 44 نقطة من 7 مباريات.
4. المصري البورسعيدي: 42 نقطة من 8 مباريات.
5. البنك الأهلي: 38 نقطة من 8 مباريات.
6. سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة من 8 مباريات.
7. فاركو: 32 نقطة من 7 مباريات.
8. بتروجيت: 27 نقطة من 8 مباريات.
9. حرس الحدود: 24 نقطة من 8 مباريات.
تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز
توج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 45 في تاريخه بعد فوزه على فاركو بسداسية نظيفة.