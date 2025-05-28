نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات صاخبة للاعبي الأهلي بعد حسم لقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفى لاعبو النادي الأهلي، مع الجماهير الموجودة في استاد القاهرة الدولي بتحقيق لقب الدوري المصري للموسم الثالث تواليًا والـ45 في تاريخ النادي.

وعقب انتهاء مباراة اليوم أمام فاركو والتي فاز فيها المارد الأحمر 6 - 0 توجه لاعبو الفريق الأحمر نحو مدرجات الثالثة شمال وقاموا بمشاركة الجماهير الفرحة بتحقيق اللقب.

وتوج الأهلي مساء اليوم الأربعاء بلقب الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي والـ45 في تاريخه بعد فوزه اليوم على فاركو بستة أهداف دون رد.