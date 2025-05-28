نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوجه الشكر لإدارة سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الشكر إلى مسؤولي نادي سيراميكا كليوباترا، على استضافة تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال اليومين الماضيين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر والعلاقة المتميزة التي تجمع ناديي الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، قرر خوض التدريبات يومي الثلاثاء والأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمواجهة فاركو المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.