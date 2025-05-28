المصري يفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في ختام الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشئ فق المباراة التي جمعت بينهم في الجولة التاسعة من منافسات المرحلة الثانية من دوري نايل.

المصري يفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين

أحرز أهداف النادي المصري كريم بامبو في الدقيقة 15 بينما تمكن من تسجيل الهدف الثاني ميدو جابر في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري البورسعيدي ل42 نقطة ليحتل المركز الرابع بينما يتجمد رصيد حرس الحدود ل24 نقطة ليحتل المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري.

خاض المصري البورسعيدي هذه المباراة بتشكيل مكون من

محمود جاد لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

ميدو جابر، كريم بامبو، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

وضمت قائمة البدلاء: عصام ثروت، محمد دبش، حسن علي، سامادو أتدجيكو ، حسين فيصل، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي، جون ايبوكا.

في المقابل جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: كريم يحيى - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - مؤمن عوض

خط الوسط: عمر سافيولا - محمود أبو جودة - محمد مصطفى - فوزي الحناوي

الهجوم: رأفت خليل - محمد القط